Diletta Leotta | Io e Karius mai soli a casa E ricorda quella volta che è scappato

Diletta Leotta e Loris Karius, una coppia che incarna perfettamente il detto "gli opposti si attraggono". Ma la loro relazione non è esente da alti e bassi! La conduttrice ha rivelato un aneddoto divertente: il calciatore, in preda a un momento di panico, è addirittura scappato. Questo episodio mette in luce come le differenze possano rendere la quotidianità imprevedibile. Curiosi di scoprire come affrontano queste sfide? La

Gli opposti si attraggono ma spesso le differenze possono creare qualche difficoltà di troppo. Lo sa bene Diletta Leotta, da quasi tre anni legata a Loris Karius. Due mondi diversi, per origini e background, che spesso si scontrano sulla quotidianità. E una volta il calciatore è perfino scappato, come raccontato dalla conduttrice di Dazn. Diletta Leotta e la quotidianità con Karius. Ospite di Storie oltre le Stories, podcast di Valentina Ferragni, Diletta Leotta ha ripercorso la sua storia personale, dalla passione per il calcio all’amore per la famiglia e la figlia Aria, nata nell’agosto del 2023 dal matrimonio con Loris Karius. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Diletta Leotta: “Io e Karius mai soli a casa”. E ricorda quella volta che è scappato

Leggi anche Spot U-Power con Diletta Leotta sospeso dopo la segnalazione di Selvaggia Lucarelli: cosa è successo - Lo spot U-Power con Diletta Leotta è stato sospeso dopo una segnalazione di Selvaggia Lucarelli. Questo episodio mette in luce il delicato equilibrio tra creatività pubblicitaria e sensibilità sociale, rivelando come le scelte comunicative possano scatenare polemiche e reazioni inattese.

