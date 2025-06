Digitalizzazione in Start Romagna biglietti tramite Whatsapp e Qr code con orari e tempi d' attesa

La digitalizzazione avanza e Start Romagna è in prima linea! Con i nuovi servizi Chat&Go e Start In Time, acquistare biglietti tramite WhatsApp e QR code diventa un gioco da ragazzi. Non solo renderà più fluidi i tuoi spostamenti, ma ti permetterà anche di controllare orari e tempi d'attesa in tempo reale. Un passo verso un futuro urbano più smart e sostenibile! Sei pronto a salire a bordo?

Il servizio estivo di Start Romagna, con le nuove frequenze che andranno in vigore da sabato 7 giugno, sarà accompagnato da due importanti innovazioni per facilitare l’utilizzo del bus per i propri spostamenti. Si tratta dei servizi Chat&Go e Start In Time, entrambi strategici per agevolare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Digitalizzazione in Start Romagna, biglietti tramite Whatsapp e Qr code con orari e tempi d'attesa

