Dieta chetogenica per dimagrire velocemente | i pro e contro

I riflettori sono puntati sulla dieta chetogenica, il trend alimentare del momento, soprattutto con l'estate alle porte. Questo approccio promette risultati rapidi nel dimagrimento, ma attenzione: non è tutto oro ciò che luccica. Mentre la perdita di peso può essere veloce, gli effetti collaterali e le restrizioni potrebbero non essere sostenibili a lungo termine. Qual è il giusto equilibrio per tornare in forma senza compromettere la salute? Scopriamolo insieme.

Ne parlano tutti, soprattutto ora in vista dell'estate quando tornare in forma è importante, essere pronti per la spiaggia è un problema di molti. Il nuovo trend food si chiama dieta chetogenica è considerata quella che da risultati più rapidi nel ridurre il peso.

