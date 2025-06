Diego Lopez Juventus l’ex Lens si defila a sorpresa! Novità nella corsa dei bianconeri al nuovo direttore sportivo

La Juventus è in fermento: l’ipotesi Diego Lopez si allontana, ma la ricerca del nuovo direttore sportivo continua a tenere banco. In un periodo in cui i bianconeri cercano di rialzarsi dopo le difficoltà recenti, ogni scelta diventa cruciale. Riuscirà il club a trovare la figura giusta per rilanciare le ambizioni? Gli sviluppi sono in arrivo e promettono di tenere i tifosi con il fiato sospeso!

Rischia di arenarsi in poco tempo l'ipotesi Diego Lopez per la Juventus, che continua la propria ricerca al suo nuovo direttore sportivo da cui ripartire dopo la separazione con Cristiano Giuntoli. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che rivela come il club in questa fase sembra preferire Hasan Salihamidzic, ex bianconero e che ha iniziato la sua avventura da dirigente al Bayern Monaco. Al ribasso anche le quotazioni di Massara.

Leggi anche Diego Lopez Juve, è lui il nome nuovo che potrebbe prendere il posto di Cristiano Giuntoli! C’è un motivo che rende credibile la sua candidatura - La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica e il nome di Diego Lopez emerge tra i possibili successori di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.

Diego Lopez Juventus, aumentano le voci su un trasferimento in bianconero: novità sul futuro dell’ex dirigente del Lens

Riporta juventusnews24.com: Diego Lopez Juventus, aumentano le voci su un trasferimento in bianconero: novità sul futuro dell’ex dirigente del Lens, tutti gli aggiornamenti Prosegue senza sosta in questa fase la caccia della Juv ...

Diego Lopez, il nome di Comolli per il ds Juve: scoprì Osimhen e Leao

Scrive msn.com: Voci sul giovane dirigente dalla Ligue 1: l’eventuale arrivo non escluderebbe Tognozzi. Più defilato il profilo di Massara ...

Juventus: spunta un ex bianconero, può ritornare

Secondo msn.com: La Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo: tra i nomi valutati spunta anche quello di Hasan Salihamidžic. Con l'apertura della finestra straordinaria di calciomercato il 1° giugno, in ...