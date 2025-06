Dieci banditi assalto in stile militare e fuga con due camion carichi | il mistero del bottino al polo logistico di Lacchiarella

Un audace assalto in stile militare ha scosso Lacchiarella, dove un commando di dieci banditi ha colpito un polo logistico, portando via due camion carichi di materiale informatico. Questo fatto non è solo un episodio di cronaca, ma un segnale inquietante del crescente fenomeno delle rapine organizzate nel nostro Paese. Riuscirà la giustizia a fare luce su questo mistero? La sicurezza delle aziende è più che mai sotto i riflettori!

Lacchiarella (Milano), 3 giugno 2025 - Un commando composto da almeno una decina di persone ha fatto irruzione nella notte in un centro logistico di Villamaggiore, frazione di Lacchiarella, dove operano diverse aziende. I rapinatori sono riusciti a fuggire con due camion carichi di un ingente quantitativo di materiale multimediale e informatico, il cui valore e tipologia sono tuttora in fase di quantificazione. Per impedire qualsiasi intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, il gruppo ha incendiato diversi veicoli e disseminato di chiodi e strisce chiodate l’asfalto, rendendo impossibile avvicinarsi al luogo del colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dieci banditi, assalto in stile militare e fuga con due camion carichi: il mistero del bottino al polo logistico di Lacchiarella

Play list Puntata n. 19 di Domenica 11 maggio 2025 #SarahJaneMorrison&MarioBiondi #FottutaMarmellatafeat.Sen #FrancoFasano #KnownPhysics #SvietMargot #RingofLove #MarinaRei #Parre&EDN #Pestifero #PLAYLIST #B-Nario #Galil3o #MUSICA #Dieci

Da questo enorme #bacino le #acque si diramano poi in #settecanali, simili ad altrettanti lunghi condotti che le convogliano.La #fonte, la #corrente, il #mare e i #sette canali danno, sommati, il numero #Dieci... #SepherHaZohar

