Sondrio, 3 giugno 2025 – In vista delle Olimpiadi 2026, la didattica a distanza diventa un tema scottante. La mancanza di infrastrutture adeguate sta penalizzando il diritto allo studio degli studenti. Mentre si celebrano le potenzialità olimpiche, ci si dimentica del futuro dei ragazzi. È ora di chiedere un cambio di rotta: garantire l’istruzione è fondamentale per costruire una società solida e preparata, non solo medaglie!

Sondrio, 3 giugno 2025 – “Pur condividendo l’importanza dell’evento olimpico per il nostro territorio, va sottolineato che ancora una volta sono le scuole a dover subire i disagi causati dalla disorganizzazione di Regione Lombardia, incapace di realizzare le tanto decantate opere infrastrutturali promesse per l’evento e dimenticando i disagi quotidiani che studenti e personale scolastico continuano a subire, a causa di un sistema di trasporto ferroviario sempre più inaffidabile”. Michele Iannotti, segretario provinciale del Partito democratico, punta il dito contro la soluzione ipotizzata nelle tre settimane dei Giochi invernali, a febbraio prossimo, per non intasare strade e ferrovia della provincia utilizzate da chi dovrà raggiungere le mete olimpiche: lasciare a casa migliaia di “pendolari della scuola“, prevedendo lezioni in presenza solamente nelle scuole superiori facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, mentre didattica a distanza in quelli situati nei pressi degli impianti olimpici o lungo le principali direttrici di traffico, “qualora sia comprovata l’impossibilità di raggiungere la scuola a piedi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Didattica a distanza per le Olimpiadi 2026, l’attacco: “Lesi i diritti degli studenti”

Si legge su ilgiorno.it: L’Ufficio scolastico regionale ragiona su questa possibilità per non intasare strade e ferrovie utilizzata da chi dovrà raggiungere gli impianti dei giochi a cinque cerchi. Il Pd non ci sta: “Disorgan ...

Riporta ilgiorno.it: didattica a distanza per gli studenti delle superiori della provincia di Sondrio durante i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina del prossimo anno, che coinvolgeranno anche la Valtellina.

Da ilfattoquotidiano.it: Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 mettono in difficoltà le scuole e tra le ipotesi sul tavolo spunta anche il ricorso alla didattica a distanza “laddove fosse indispensabile ...