Dichiarazione dei redditi | sopra i 50mila euro scatta il taglio detrazioni

Se hai un reddito superiore ai 50mila euro, preparati a rivedere le tue detrazioni fiscali: la Legge di Bilancio 2025 introduce una "stretta" che impone scelte più oculate. Questo non è solo un cambiamento normativo, ma riflette un trend più ampio di attenzione al bilancio pubblico e alle esigenze economiche del Paese. Fai attenzione a quali spese portare in detrazione: ogni euro conta!

Redditi sopra i 50mila euro? Scatta il taglia detrazioni quest’anno per il modello 730. E chi rientra nella “stretta” dovrà scegliere quali spese portare in detrazione. A stabilirlo è la Legge di Bilancio 2025 e l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su cosa e come cambiano le cose per chi ha un imponibile che oltrepassa i 50mila euro e per i contribuenti con un reddito superiore ai 75mila. Taglio automatico da 260 euro per chi supera i 50mila euro. Per l’anno d’imposta 2024, quindi per il modello 730 di quest’anno, chi ha un reddito complessivo superiore a 50mila euro subirà una riduzione automatica di 260 euro sull’ammontare complessivo delle detrazioni al 19%, ad eccezione delle spese sanitarie, delle donazioni ai partiti e dei premi assicurativi contro eventi calamitosi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dichiarazione dei redditi: sopra i 50mila euro scatta il taglio detrazioni

