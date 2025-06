Dibiesse Calcetto Miane | Campione d’Italia Under 21 Calcio a 5 stagione sportiva 2024 2025

Un piccolo paese, una grande vittoria! La Dibiesse di Miane conquista il titolo di campione d'Italia Under 21 nel calcio a 5, scrivendo una pagina epica nella storia sportiva della comunità. In un contesto in cui i giovani talenti stanno emergendo su palcoscenici sempre più competitivi, questa impresa non è solo motivo di orgoglio locale, ma un esempio di passione e dedizione. Domenica 1° giugno 2025, una data da ricordare!

Un’impresa epica e un trionfo storico per una società nata in un piccolo paese in collina di poco più di 2300 abitanti! Domenica 1° giugno 2025 entrerà per sempre nella storia dello sport di Miane, un piccolo paese in collina di poco più di 2300 abitanti. La squadra Under 21 della Dibiesse. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Dibiesse Calcetto Miane: Campione d’Italia Under 21 Calcio a 5 stagione sportiva 2024/2025

Leggi anche Dibiesse Calcetto Miane, i "terribili ragazzi" under 21 incantano alle nazionali - Domenica 18 maggio, la Dibiesse Calcetto Miane ha scritto una pagina indimenticabile, con gli "under 21 terribili" che conquistano il titolo regionale veneto 2024/2025.

