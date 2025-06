Dialogo con giovani e mondo laico si rafforza la missione dei Frati Minori di Sicilia

I frati minori di Sicilia si rinnovano per affrontare le sfide del presente, aprendo un dialogo costruttivo con i giovani e il mondo laico. Questa scelta riflette un trend crescente di inclusività nelle istituzioni religiose, che cercano di connettersi con le nuove generazioni. Un aspetto interessante? La missione francescana si trasforma, puntando a costruire legami solidi e autentici con la comunità . Scopri come questa avventura potrebbe cambiare il volto della spiritualità in Sicilia!

Rafforzare la missione dei frati francescani in Sicilia aprendosi sempre più al dialogo con i giovani, le comunità locali e, più in generale, con tutto il mondo laico: è questa l'indicazione per un percorso di rinnovamento all'insegna della vita fraterna che arriva dal XXVII Capitolo provinciale.

