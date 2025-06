Di quante evidenze avete bisogno per ritrovare la dignità? Ma non servono più prove gli dai e più i fanatici del vaccino le rimuovono

Riflessioni amare emergono in un’Italia che si interroga sulla propria libertà. Mentre la Festa della Repubblica si avvicina, ci si chiede: quale dignità celebriamo? La contraddizione tra proclamare diritti e vivere in repressione è palpabile. In un’epoca di verità alternative e polarizzazione, il dibattito sui vaccini rappresenta solo uno spaccato di un panorama più ampio: quello della libertà personale contro il bene collettivo. È tempo di riappropriarsi di un dialogo autentico

Davvero incredibile, davvero ignobile sentire i papaveri della "Repubblica democratica" inneggiare al rispetto dei diritti e della libertà, proprio loro che l'hanno negata per anni in una repressione fuorilegge. Festa della Repubblica democratica? Quale? Quella che ci ha tenuto prigionieri

