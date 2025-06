Di nuovo vandalizzata la segnaletica dei sentieri del Cai

La bellezza dei sentieri italiani è sotto attacco! Un nuovo atto di vandalismo ha colpito la segnaletica del Cai di Faenza, rendendo complesso l’accesso a percorsi storici come il 583 e il 583-A. Questo non solo ferisce la nostra cultura escursionistica, ma minaccia anche un trend crescente verso il turismo sostenibile. È fondamentale proteggere questi gioielli per continuare a vivere esperienze uniche nella natura. Riscopriamo insieme il valore della nostra terra!

Un nuovo atto di vandalismo ha colpito un sentiero disegnato dal Cai Faenza, questa volta dalle parti di Lutirano: "È stata sottratta la segnaletica relativa al sentiero 583, che porta da Badia della Valle alla Cavallara, e al sentiero 583-A, che da Lutirano sale fino al crinale – evidenzia per il Cai di Faenza Luca Nati –. Trattasi di un palo e di tre cartelli. Purtroppo non è la prima volta che succede: in questo caso siamo doppiamente infastiditi. La segnaletica era infatti nuova – quei sentieri rientrano fra quelli che abbiamo ridisegnato dopo che quella porzione di Appennino era stata sconvolta dalle frane del 2023 – ed inoltre era stata posizionata grazie ai proventi di una raccolta fondi dedicata alla memoria di mio nipote, originario come me di Lutirano".

