di nuovo fiamme nel sottopasso delle cure spunta un sospetto tra i clochard

Le fiamme tornano a divampare nel sottopasso delle Cure, sollevando interrogativi inquietanti. L'ultimo incendio ha coinvolto i beni del libraio Marco, ma la vera notizia è l'ipotesi di un collegamento tra gli episodi e la presenza di clochard nella zona. Mentre le città si confrontano con la questione della sicurezza urbana, questo caso mette in luce un problema più ampio: l'interazione tra vulnerabilità sociale e sicurezza pubblica. Sarà un campanello d’allerta?

Un altro incendio, l'altra notte, nel sottopasso delle Cure: in fiamme, anche se sono state subito domate dai vigili del fuoco, alcuni volumi e suppellettili del libraio Marco. Ma con l'ennesimo episodio, l'inchiesta aperta dalla polizia municipale che sta mettendo in fila tutte gli incendi o i principi d'incendio verificatisi da alcuni mesi a questa parte, sembra indirizzarsi verso una pista precisa. Una pista investigativa legata ai frequentatori "stabili" di questo paese sotterraneo, dove albergano soprattutto disagio e disperazione. In virtù di testimonianze e immagini acquisiti, il sospetto è che a prendere di mira il libraio sia un altro clochard che frequenta quell'anfratto sotterraneo della città, animato da chissà quale motivazione.