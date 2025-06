Di Lorenzo | Lo Scudetto resterà nella storia Conte? Vi svelo il mio pensiero sulla sua scelta poi l’annuncio sull’Italia

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, non si limita a festeggiare lo scudetto: dal ritiro della Nazionale lancia un messaggio chiaro sull'importanza della maglia azzurra. Con un occhio al futuro, il difensore sottolinea che l'obiettivo primario è il Mondiale, mentre il ricordo della vittoria di campionato resta indelebile. In un'epoca in cui il talento italiano è sotto i riflettori, la determinazione di Di Lorenzo rappresenta un faro per le nuove generazioni.

Il capitano del Napoli parla dal ritiro della Nazionale: "Concentrati sulla Norvegia. La maglia azzurra è più alta di tutti. Mondiale? Obiettivo primario" Dal ritiro della Nazionale a Coverciano, Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Norvegia. Il difensore e capitano del Napoli ha toccato tanti temi: dalla stagione in azzurro ai prossimi impegni con l'Italia, passando per Conte, Donnarumma, le critiche e il Mondiale mancato. Di Lorenzo: "La prima partita sarà già fondamentale per l'Italia". Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dalla sala stampa di Coverciano.

Leggi anche Pagellone Scudetto Napoli: McTominay top, Di Lorenzo come Maradona, Conte decisivo - Il pagellone dello Scudetto del Napoli celebra una stagione straordinaria: da Conte decisivo a McTominay top, passando da emergenti come Lorenzo.

