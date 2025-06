Di Lorenzo | Ho un problemino che mi porto dietro Lo scudetto di quest’anno è stato più bello di due anni fa

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, svela un piccolo inconveniente ma rassicura: "Per venerdì ci sarò". Mentre il campionato entra nel vivo e le emozioni per lo scudetto recente si fanno sentire, la sua determinazione è un segnale chiaro: il Napoli vuole ripartire con grinta! Nel contesto di una stagione sempre più competitiva, anche i campioni devono fare i conti con i limiti fisici. Come reagiranno gli azzurri alla sfida?

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale: Come stai? Ieri non ti sei allenato. «Ho un problemino che mi porto dietro da un mesetto, oggi penso di fare ancora qualcosa a parte ma per venerdì sarò a disposizione. Tutto sotto controllo». Come state ricaricando i giocatori dell’Inter? Qual è la differenza tra questo Scudetto e quello di due anni fa? «Sono state due grandissime vittorie, due emozioni incredibili e diverse. Due anni fa si aspettava solo la matematica, mentre stavolta essere arrivati all’ultima giornata e aver vinto di un punto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Ho un problemino che mi porto dietro. Lo scudetto di quest’anno è stato più bello di due anni fa»

Segui queste discussioni sui social

New Artist announced for EXIT Festival 2025: Lorenzo Listen to the current LineUp on YouTube and Spotify: Get your Tickets now: #Lorenzo #fyre_festivals #livemusic #youtube #spotify #music #musicfestivals #playlist #tickets #announcement Leggi la discussione

Ruth Lorenzo #Celeb #CelebNylons #celebrities #Celebrity #CelebrityNylons #Celebs #Lorenzo #nylons #ruth Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Di Lorenzo:”Ho un problemino da un po’ ma venerdì ci sarò. Scudetto pazzesco!”

Segnala 100x100napoli.it: Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato queste dichiarazioni dal ritiro dell’Italia: C’è nel gruppo consapevolezza del fatto che sarà una gara molto importante? “Lo sappiamo, il mister ce l’ha ricordato sub ...

Di Lorenzo: "Non ho mai avuto dubbi sulla permanenza di Conte. Ho un problemino da un mese, ma per la partita di venerdì..."

Riporta tuttojuve.com: Il terzino e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, a pochi giorni dalla sfida con la Norvegia, ha tenuto la conferenza stampa. L'ex Empoli si è espresso su alcuni temi inerenti ...

Italia, Di Lorenzo: "Ho un problemino, ma venerdì ci sarò"

Segnala fantacalcio.it: Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Norvegia di venerdì valevole per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, il terzino Giovanni Di Lorenzo ha fatto il punto sul mome ...