Di Lorenzo Contro Norvegia gara fondamentale per il Mondiale

La sfida tra Italia e Norvegia si preannuncia cruciale per il sogno mondiale degli azzurri. "Molto della qualificazione passa per questa partita", ha affermato il difensore Di Lorenzo, sottolineando l’importanza di iniziare con il piede giusto. Questo incontro non è solo una questione di punti, ma rappresenta un test psicologico che può segnare il destino di un'intera generazione calcistica. La tensione è palpabile, chi vincerà?

"Molto della qualificazione passa per questa partita", ha spiegato il difensore azzurro FIRENZE - Quella contro la Norvegia "sarà una sfida fondamentale, il mister ce l'ha ricordato dal primo giorno, ma non servivano le sue parole. E' la prima partita ma è subito fondamentale, sarà una gara difficil.

C'è la Norvegia, Di Lorenzo: "In campo per i bambini. L'Italia non può mancare il terzo Mondiale"

