Di Lorenzo | Conte? Mai avuto dubbi In Nazionale serve lo spirito del Napoli

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e simbolo di un team che ha riscritto la storia del calcio italiano, non ha dubbi: in Nazionale è fondamentale portare lo spirito vincente del club partenopeo. Mentre l'Italia affronta sfide cruciali, il suo messaggio è chiaro: unità e determinazione sono la chiave per ritrovare il successo. In un contesto dove la competizione cresce, il contributo della mentalità napoletana potrebbe fare la differenza!

COVERCIANO – Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli campione d'Italia e punto fermo della Nazionale azzurra, ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro della squadra guidata da Luciano Spalletti. Tanti i temi affrontati, dalle difficoltà difensive agli elogi per il tecnico azzurro Antonio Conte, confermato sulla panchina del Napoli nonostante le voci di addio. «Abbiamo subito tanti gol? È vero, ma molte reti sono arrivate da calci piazzati», ha ammesso Di Lorenzo rispondendo a una domanda sul rendimento difensivo dell'Italia.

Di Lorenzo: «Mai avuto dubbi che Conte restasse a Napoli»

Calcio: Di Lorenzo, Mai avuto dubbi che Conte restasse a Napoli

Di Lorenzo: "Mai avuto dubbi sulla permanenza di Conte a Napoli. Per voi ero capro espiatorio"

