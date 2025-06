Di Gennaro commenta la finale e cita Facchetti | Ci sono giorni in cui essere interisti è un onore – FOTO

La finale di Champions League ha lasciato cicatrici profonde nel cuore degli interisti. Raffaele Di Gennaro, con un post toccante, evoca la grandezza di Giacinto Facchetti, ricordando che "ci sono giorni in cui essere interisti è un onore". In un’epoca in cui la resilienza è più che mai fondamentale, questo messaggio ci invita a riflettere su cosa significhi appartenere a una grande storia. Non è solo una sconfitta, ma un invito a rialzarsi e combattere.