Deutsche Bank riduce ancora i costi, questa volta di 50 milioni di euro nel settore IT del retail banking. Questa mossa è parte di una strategia più ampia per affrontare le sfide dell'integrazione tecnologica. In un'era in cui la digitalizzazione è cruciale, il focus sulla razionalizzazione potrebbe segnare un punto di svolta per le banche tradizionali. Riuscirà Deutsche Bank a mantenere la competitività senza compromettere il servizio?

La banca tedesca Deutsche Bank ha annunciato che taglierà 50 milioni di euro di costi nel comparto IT del suo settore retail banking a partire dal 2026. Un nuovo taglio, dopo quello dei 2.000 dipendenti del private banking annunciato per il 2025, che dovrebbe compensare i mancati risparmi dovuti alla complessa integrazione dei sistemi informatici della controllata PostBank. Quella di PostBank si è rivelata una vicenda molto più complessa del previsto per Deutsche. L’acquisizione, avvenuta nel 2010, ha portato 12 milioni di clienti, ma un’integrazione problematica con i sistemi del colosso tedesco ha portato all’imposizione di un supervisore speciale sull’operazione e anche a una multa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Deutsche Bank taglia ancora, 50 milioni di dollari in meno

