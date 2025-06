Deschamps applauso ai francesi del Psg | Thuram deluso e Mbappé

Didier Deschamps ha applaudito i campioni d'Europa del PSG, ma non tutti sembrano entusiasti. La delusione di Thuram si è fatta sentire, mentre Mbappé, con la sua tipica ironia, ha cercato conferme dai compagni. Questo momento mette in luce le tensioni all'interno della nazionale francese, un microcosmo che riflette le dinamiche del calcio moderno, dove il successo può nascondere rivalità e frustrazioni. Chi avrà l’ultima parola?

Quando Didier Deschamps si è congratulato con i giocatori francesi del Psg campione d'Europa, Marcus Thuram ha fatto di tutto per nascondere la sua delusione. A punzecchiarlo l'attaccante del Real Madrid Mbappé che è scoppiato a ridere cercando un segno di approvazione da Dembelé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Deschamps, applauso ai francesi del Psg: Thuram deluso e Mbappé...

A France National Team scout will be on Saturday at Olimpico Stadium in Rome to watch the game between Lazio and Juventus to monitore Matteo #Guendouzi and Khephren #Thuram, who could be called by #Deschamps in National Team in June. #tran… Leggi la discussione

msn.com scrive: (Adnkronos) - Il ct della Francia, Didier Deschamps, nel ritiro della Nazionale rende omaggio ai giocatori del Psg, reduci dal trionfo per 5-0 contro l'Inter nella finale di Champions League. Tutta la ...

Come scrive msn.com: Didier Deschamps, ct della Nazionale francese, ha parlato ai microfoni di Telefoot della vittoria schiacciante del Psg in finale di Champions League contro l'Inter.

napolimagazine.com scrive: Didier Deschamps, c.t. della Francia, ha rilasciato un'intervista a Telefoot: "Champions? È fantastico per tutti i tifosi del PSG e per il calcio francese. È un momento di grande gioia e positività. D ...