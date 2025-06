Denzel Washington ha avvertito Michael B Jordan | I social media uccidono le star del cinema

Denzel Washington ha lanciato un monito a Michael B. Jordan: i social media possono essere letali per le star del cinema. In un'epoca in cui l'immagine è tutto, il giovane attore, reduce dal trionfo de "I Peccatori", sta navigando con attenzione tra successi e insidie digitali. In un contesto dove la fama può svanire in un clic, come si proteggerà Jordan? Scopri il suo piano per rimanere al vertice!

Dopo il successo de I Peccatori, Jordan ha visto concretizzarsi una precisa strategia da utilizzare sui propri account social Michael B. Jordan ha dimostrato ancora una volta il suo potere da star con il successo de I Peccatori di Ryan Coogler. Il thriller vampiresco ha incassato 350 milioni di dollari in tutto il mondo. In una storia di copertina del New York Magazine, l'attore ha dichiarato di non postare molto sui social media e di non parlare alla stampa della sua vita privata per "alimentare una sorta di richiesta" per se stesso come star del cinema. Una strategia che sembra aver dato i suoi frutti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Denzel Washington ha avvertito Michael B. Jordan: "I social media uccidono le star del cinema"

Leggi anche Denzel Washington star di un nuovo thriller Netflix accanto a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones - Denzel Washington torna sul grande schermo in un avvincente thriller per Netflix, intitolato "Here Comes the Flood".

Segui queste discussioni sui social

Athletics to Promote Denzel Clarke #Athletics #Baseball #Clarke #denzel #FrontPage #MLB #MLBAthletics #nation #promote #to Leggi la discussione

Spike Lee May Be in Cannes, but His Heart Is Courtside With the Knicks #Basketball #CannesInternationalFilmFestival #Denzel #Highest2Lowest(Movie) #Knicks #lee #Movies #NBA #NewYork #NewYorkKnicks #NewYork #NewYorkKnicks #Spike #Washington Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Denzel Washington ha avvertito Michael B. Jordan: "I social media uccidono le star del cinema"

Secondo msn.com: Michael B. Jordan ha dimostrato ancora una volta il suo potere da star con il successo de I Peccatori di Ryan Coogler. Il thriller vampiresco ha incassato 350 milioni di dollari in tutto il mondo. In ...

Festival di Cannes: Denzel Washington nega di aver disertato un evento a causa del litigio con il fotografo

Da msn.com: Il portavoce dell'attore ha rispedito al mittente le voci sulla sua assenza da una première per colpa del battibecco sul red carpet.

Denzel Washington si scaglia contro il fotografo sul red carpet di Cannes: il dito in faccia e le urla. Cosa è successo

Riporta msn.com: Denzel Washington, 70 anni, si è scontrato con un fotografo particolarmente insistente sul red carpet del Festival di Cannes. Lunedì 19 maggio l'attore americano era lì ...