Delprato cuore di capitano | Ho fatto di tutto per questa squadra pure il portiere

Enrico Delprato, capitano del Parma, si racconta in un'intervista appassionante, rivelando quanto ha dato per la sua squadra, persino indossando i guantoni da portiere! Con il cuore che batte per la città, Delprato celebra una stagione trionfale, culminata in una vittoria indimenticabile contro l'Atalanta. Questa storia di dedizione e amore per il calcio riflette un trend crescente: il legame tra giocatori e territorio è fondamentale per il successo. Scopri di più su questo

Il capitano del Parma, Enrico Delprato, ha rilasciato una lunga intervista al canale ufficiale della Lega Serie A. Tanti i temi trattati: dal legame con la città di Parma, fino alla stagione che è appena trascorsa, chiusa in un modo trionfale con la vittoria in rimonta sulla 'sua' Atalanta.

Delprato, cuore di capitano: "Ho fatto di tutto per questa squadra, pure il portiere"

