Delivery multa da 326 milioni ai big delle consegne | stangata dell' Antitrust

Una stangata da 326 milioni di euro scuote il mondo delle consegne! L’Antitrust europeo ha colpito duramente Delivery Hero e Glovo per aver creato un cartello nel mercato del food delivery. Questa notizia non solo evidenzia le sfide normative che affrontano i giganti della tecnologia, ma sottolinea anche l'importanza della concorrenza leale in un settore in rapida espansione. Riusciranno le aziende a rimanere competitive senza scivolare nell'illegalità?

La Commissione europea ha inflitto a Delivery Hero e Glovo, due società di consegna di cibo a domicilio, una multa complessiva di 329 milioni di euro per aver partecipato aun cartello nel settore della consegna di cibo online. Le ammende imposte hanno un valore rispettivo di 223 milioni e 285 mila euro a Delivery Hero e di 105 milioni e 732 mila euro per Glovo. Nello specifico nel periodo compreso fra luglio 2018 e luglio 2022, le due società hanno concordato di non assumerei dipendenti l'una dell'altra attraverso un accordo fra azionisti (no-poach agreement); hanno scambiato informazioni commerciali sensibili, come strategie commerciali, prezzi, capacità, costi e caratteristiche dei prodotti; e hanno concordato di dividersi i mercati nazionali della consegna di cibo online nel Spazio economico europeo (See)eliminando tutte le sovrapposizioni geografiche esistenti tra loro, evitando l'ingresso nei rispettivi mercati nazionali e coordinando quale delle due società avrebbe dovuto entrare nei mercati in cui nessuna delle due era ancora presente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Delivery, multa da 326 milioni ai big delle consegne: stangata dell'Antitrust

Leggi anche Antitrust Ue sanziona Delivery Hero e Glovo con una multa di 329 milioni per cartello - L'Antitrust Ue colpisce duro: una multa di 329 milioni per Delivery Hero e Glovo segna un punto cruciale nella battaglia contro i cartelli nel settore delle consegne a domicilio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Delivery, multa da 326 milioni ai big delle consegne: stangata dell'Antitrust Ue

Secondo iltempo.it: La Commissione europea ha inflitto a Delivery Hero e Glovo, due società di consegna di cibo a domicilio, una multa complessiva di 329 milioni ...

Un cartello per scambiarsi favori e non sottrarsi dipendenti: multa da 329 milioni per Delivery Hero e Glovo

Segnala fanpage.it: L'Unione Europea punisce per la prima volta pratiche anti concorrenziali nel mercato del lavoro: Glovo e Delivery Hero avrebbero costituito un cartello ...

Multa record a Glovo e Delivery Hero: sanzione per cartello illecito

Come scrive informazione.it: L'Antitrust Ue ha dato una multa di 329 milioni a due piattaforme per la consegna di cibo a domicilio: la tedesca Delivery Hero e la spagnola Glovo. Contesta loro un cartello durato dal 2018, quando i ...