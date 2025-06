Delitto Garlasco legali Poggi valutano di chiedere analisi Dna anche per gli ex periti

Il delitto di Garlasco torna a far discutere: i legali della famiglia Poggi stanno valutando di richiedere analisi del DNA anche per gli ex periti coinvolti nel caso. Un passo audace in vista del maxi incidente probatorio del 17 giugno, che potrebbe rivelare nuovi dettagli sulla tragica vicenda. Questo sviluppo sottolinea come, a oltre 15 anni dal fatto, l’attenzione verso la giustizia e la verità non accenni a diminuire. La ricerca della verità continua!

In vista del maxi incidente probatorio, al via il prossimo 17 giugno, sul materiale biologico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi – uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 – la famiglia della vittima sta valutando se chiedere di estendere i prelievi di Dna da confrontare con le tracce anche ai consulenti, periti e carabinieri del Ris che hanno giĂ analizzato i reperti nel corso di 18 anni di indagini e processi. Lo spiega a LaPresse il genetista Marzio Capra, consulente dei legali della famiglia, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna. “Mi pare ovvio che se dobbiamo confrontare delle tracce biologiche è necessario farlo anche con i profili di chi quei reperti li ha maneggiati “, afferma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, legali Poggi valutano di chiedere analisi Dna anche per gli ex periti

Leggi anche Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Segui queste discussioni sui social

**[Referendum e delitto di Garlasco. Lo schermo preferisce il nero]( [articolo21.org/2025/05/referen…]( Con noncuranza verso Carte deontologiche e codici di autoregolamentazione, imperversa l’ubriacatura dei processi mediatici. Quante ore … Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Garlasco, la mossa dei Poggi: "Prelevate i loro Dna". Chi chiedono di esaminare

Scrive iltempo.it: La famiglia di Chiara Poggi sta valutando se chiedere di estendere i prelievi di dna per il maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco anche a ...

Delitto di Garlasco, i legali di Stasi: “No ad altri prelievi di Dna”. Ma più analisi sull’impronta 33 “densa e carica di materiale biologico”

Come scrive msn.com: “Pe ora non chiederemo un’estensione. Poi vedremo”, ha chiarito l’avvocata Giada Bocellari. Stessa linea da parte della difesa di Andrea Sempio, i legali Massimo Lovati e Angela Taccia ...

Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi: “Estendere il prelievo del Dna a chi analizzò i reperti”

Segnala ilfattoquotidiano.it: Un altro tassello si aggiunge al fondamentale appuntamento dell’ incidente probatorio quando alla presenza di consulenti e avvocati i periti nominati dalla giudice per le indagini preliminari di Pavia ...