Nel caso del delitto della povera Chiara Poggi del 2007 si stanno aprendo altre strade e si sta facendo sempre più chiara la situazione Una caso torbido, sempre più oscuro e meno chiaro per quel che riguarda la situazione sul delitto di Garlasco o meglio la Procura di Pavia sta tentando di avere più elementi possibili per fare luce e capire realmente come sia andata, nonostante ci sia una sentenza e un colpevole, ma la sensazione è che qualcosa si sia sbagliato. Ed è il motivo per cui si sta andando avanti. Delitto Garlasco, inviato Iene: "La Procura ha chiaro quale sia il movente."