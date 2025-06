Delitto di Garlasco ultime news Ermanno Cappa alla figlia Stefania | Tranquilla quel cretino di Stasi lo incastreranno

Il delitto di Garlasco torna a far parlare di sé con nuove rivelazioni. Ermanno Cappa rassicura la figlia Stefania: "Quel cretino di Stasi lo incastreranno." Ma cosa emerge dalle recenti intercettazioni delle gemelle Cappa? Proprio quelle che un tempo furono considerate irrilevanti potrebbero riaccendere le speranze di giustizia in un caso che ha segnato la cronaca italiana. Un invito a riflettere su quanto il passato possa influenzare il presente!

Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco riemergono anche alcune intercettazioni tra le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, con amici e parenti. Intercettazioni che, all'epoca del delitto, vennero ritenute irrilevanti ai fini dell'indagine e per questo motivo messe da parte. In una delle chiamate, Ermanno Cappa, noto avvocato e padre di Stefania e Paola, secondo quanto rivela La Repubblica parla con le figlie della strategia da adottare per "denunciare giornali, riviste, tg, ecc". Nei giorni successivi al delitto, quando Alberto Stasi viene arrestato e successivamente scarcerato, "il padre dice che Stasi è stato scarcerato, quindi di evitare i giornalisti".