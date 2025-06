Delitto di Garlasco | perché verrà prelevato il Dna a chiunque parteciperà all’incidente probatorio

Il caso del delitto di Garlasco riaccende i riflettori su un tema sempre attuale: l'importanza della genetica nelle indagini penali. Il prelievo di DNA per chi parteciperà all'incidente probatorio segna un passo significativo verso la trasparenza e la ricerca della verità. Questo approccio innovativo potrebbe cambiare le sorti del processo, coinvolgendo la comunità in un caso che ha lasciato il segno nella coscienza collettiva. Sarà un banco di prova cruciale per la giustizia italiana

A Fanpage.it il consulente della famiglia di Chiara Poggi, il genetista Marzio Capra, ha fatto sapere che "il 17 giugno chi vorrà (e potrà) partecipare all'incidente probatorio sul delitto di Garlasco dovrà sottoporsi al prelievo del dna a meno che non si decida di stare dietro al vetro e di assistere solamente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

