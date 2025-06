Delitto di Garlasco nuove ipotesi in attesa dell' incidente probatorio

Il mistero del delitto di Garlasco torna a far parlare di sé con nuove ipotesi che potrebbero svelare la verità. Il genetista Marzio Capra propone di estendere il prelievo del DNA ai tecnici che hanno avuto accesso ai reperti. Un passo cruciale in un caso che, a distanza di anni, continua a tenere alta l’attenzione pubblica. Quali segreti potrebbero emergere da questa nuova analisi? La ricerca della verità non si ferma mai.

La proposta è quella di estendere il prelievo del dna a quei tecnici che, in passato, hanno maneggiato i reperti dell'omicidio di Garlasco che saranno analizzati nel corso dell'incidente probatorio. Ad avanzarla potrebbe essere il genetista Marzio Capra, consulente tecnico della famiglia di Chiara Poggi, qualora dai reperti oggetto delle nuove indagini - tra cui la spazzatura presente nella villetta il giorno del delitto - dovessero essere estrapolati dei profili genetici utili e a cui bisognerà tentare di attribuire un'identità. L'inizio degli accertamenti scientifici - disposti dal giudice per le indagini preliminari nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio - è previsto per il diciassette giugno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, nuove ipotesi in attesa dell'incidente probatorio

Leggi anche Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

