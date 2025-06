Delitto di Garlasco Massimo Lovati ribadisce l' estraneità di Andrea Sempio | Su di lui non c' è nulla

Nel caso di Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati espone una teoria audace: Andrea Sempio sarebbe estraneo al delitto e Chiara, vittima innocente, testimone di affari loschi. Questo solleva interrogativi inquietanti sul coinvolgimento di organizzazioni criminali nella vita quotidiana. Mentre il dibattito si infiamma, emergono spunti su quanto sia centrale la verità in un clima di sospetti e segreti. Resta da scoprire se la giustizia farà il suo corso.

L'avvocato di Andrea Sempio è convinto che Chiara fosse testimone degli affari di un'organizzazione criminale: la teoria di Massimo Lovati su Garlasco.

Leggi anche Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

**[Referendum e delitto di Garlasco. Lo schermo preferisce il nero]( [articolo21.org/2025/05/referen…]( Con noncuranza verso Carte deontologiche e codici di autoregolamentazione, imperversa l’ubriacatura dei processi mediatici. Quante ore … Leggi la discussione

