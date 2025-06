Delitto di Garlasco il super testimone Gianni Bruscagin spiega perché è stato in silenzio per 18 anni

Il caso del delitto di Garlasco torna a far parlare di sé grazie alle rivelazioni di Gianni Bruscagin, il super testimone che per 18 anni ha scelto il silenzio. La sua testimonianza solleva interrogativi su verità e giustizia in un contesto di cronaca nera che spesso oscura le voci dei protagonisti. Perché la paura di non essere creduto può silenziare chi ha tanto da dire? Scopri di più nel suo racconto avvincente.

Gianni Bruscagin spiega perché è rimasto in silenzio per 18 anni: "Rischiavo di non essere creduto", ma non solo. Il racconto del super testimone.

Leggi anche Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

**[Referendum e delitto di Garlasco. Lo schermo preferisce il nero]( [articolo21.org/2025/05/referen…]( Con noncuranza verso Carte deontologiche e codici di autoregolamentazione, imperversa l’ubriacatura dei processi mediatici. Quante ore … Leggi la discussione

Le Iene svelano chi è il “supertestimone” del delitto di Garlasco: “Non sono uno stupido, ho fatto uno più uno”

ilfattoquotidiano.it scrive: È stata svelata l’identità del presunto “supertestimone” ascoltato da Le Iene sul delitto di Garlasco. Si tratta di Gianni Bruscagin, che al programma Mediaset aveva raccontato la sua versione su quan ...

Delitto di Garlasco/ Marchetto “Supertestimone attendibile, nel 2007 chiesi di attenzionare due donne…”

Come scrive ilsussidiario.net: Il giallo del delitto di Garlasco ad Iceberg con le parole di Francesco Marchetto, ex maresciallo dei carabinieri che indagò sul caso Poggi ...

Gianni Bruscagin, il supertestimone del delitto di Garlasco: “Ho detto la verità, non temo nulla”

Secondo msn.com: L’investigatore privato esce allo scoperto davanti alle telecamere delle Iene. I taccuini su cui raccolse le testimonianze su Stefania Cappa il giorno dell’omicidio: “Era nel panico, con un borsone pe ...