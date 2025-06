Delitto di Garlasco il primo luglio l’udienza in Cassazione sulla semilibertà di Stasi

C’è la data per la pronuncia sulla richiesta di revoca della semilibertà concessa ad Alberto Stasi, unico condannato per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007: l’udienza è stata fissata per il primo luglio. A chiedere una pronuncia da parte della Cassazione è stata la Procura Generale di Milano, che ha sollevato dubbi sulla legittimità del provvedimento firmato dal Tribunale di Sorveglianza, mettendo sotto accusa in particolare l’ intervista rilasciata a Le Iene a marzo: la partecipazione televisiva sarebbe avvenuta senza le dovute autorizzazioni. In attesa dell’udienza Stasi continuerà a dividersi tra lavoro esterno e carcere di Bollate. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Delitto di Garlasco, il primo luglio l’udienza in Cassazione sulla semilibertà di Stasi

