Delitto di Garlasco il legale di Andrea Sempio mette in dubbio l’alibi di Marco Poggi | Poteva tornare dalla vacanza in 2 ore | VIDEO

Il delitto di Garlasco riaccende i riflettori su un caso che ha segnato la cronaca italiana. L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, non si ferma e mette in discussione l’alibi di Marco Poggi, insinuando che il rientro dalla vacanza fosse possibile in sole due ore. Questo intreccio di accuse e suspence si inserisce in un trend crescente di attenzione verso i casi irrisolti, dove ogni dettaglio può cambiare le sorti della giustizia. Rimanete s

Sul delitto di Garlasco è tutti contro tutti con il legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che arriva a mettere in discussione persino l’alibi di Marco Poggi. Ospite della trasmissione Lo stato delle cose, in onda su Rai 3 nella serata di lunedì 2 giugno, l’avvocato è stato pungolato dal conduttore Massimo Giletti sulla questione delle tre telefonate che Andrea Sempio ha fatto a casa Poggi nonostante il suo amico Marco, fratello della vittima, fosse in vacanza in Trentino con i suoi genitori. “Perché chiama sapendo che l’amico era in Trentino in vacanza dal 5 agosto? Loro erano insieme il 4, lo avrà saputo che dal giorno dopo l’amico non sarebbe stato a casa, no?” ha chiesto Massimo Giletti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, il legale di Andrea Sempio mette in dubbio l’alibi di Marco Poggi: “Poteva tornare dalla vacanza in 2 ore” | VIDEO

Leggi anche Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Fabrizio Corona e la sua verità sul delitto di Garlasco: «Il colpevole non è Stasi, sono più di quattro. La Procura ha prove che non può utilizzare» #bisogno #colpevole #ColpevoleStasi #Corona #delitto #DelittoGarlasco #dico #Fabrizio #Fab… Leggi la discussione

