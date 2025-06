Delitto di Garlasco i legali di Stasi | No ad altri prelievi di Dna Ma più analisi sull’impronta 33 densa e carica di materiale biologico

Il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori: la difesa di Alberto Stasi si oppone a nuovi prelievi di DNA, ma chiede un approfondimento sull'impronta biologica trovata. Questo caso, che ha affascinato l'Italia per anni, riaccende il dibattito sull'importanza delle nuove tecnologie forensi nella risoluzione di crimini irrisolti. La ricerca della verità non si ferma: cosa riveleranno le analisi? Un mistero avvincente da seguire.

Garlasco (Pavia), 3 giugno 2025 – La difesa di Alberto Stasi, rappresentata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, non ha (per il momento) intenzione di chiedere alcuna estensione ad altre persone di prelievi di Dna in vista del maxi incidente probatorio con analisi genetiche, nelle nuove indagini sull 'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007 a carico di Andrea Sempio. L'inizio delle operazioni peritali è fissato per il 17 giugno.