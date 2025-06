Delegazione comunale di piazza Carafa dal 16 giugno l’operatività dei primi servizi

Il 16 giugno segna un momento cruciale per Chieti Scalo: riapre il punto Anagrafe alla delegazione comunale di Piazza Carafa! Questo primo passo non solo riporta servizi essenziali, ma rappresenta anche un segnale di rinascita e attenzione verso i residenti della zona bassa. Con l’arrivo di Stato Civile e altre funzioni, il quartiere si prepara a vivere una nuova era di comodità e accessibilità. Non perdere l’occasione di scoprire tutte le novità!

Aprirà il 16 giugno il punto Anagrafe alla delegazione comunale di Chieti Scalo, è il primo dei servizi che torneranno ad essere fruibili anche nella parte bassa della città. Successivamente si trasferirà anche lo Stato civile e nella struttura si attiveranno anche le altre funzioni stabilite e.

