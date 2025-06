Dei vandali hanno distrutto una fontanella pubblica

Colle Fiorito è nuovamente teatro di atti vandalici, con la distruzione di una fontanella pubblica in via delle Viole. Questo episodio, purtroppo ricorrente, solleva interrogativi sulla cura degli spazi comuni, sempre più trascurati. In un’epoca in cui la sostenibilità e l’attenzione alla comunità sono al centro del dibattito, è fondamentale tutelare ciò che appartiene a tutti. Qual è il futuro delle nostre infrastrutture se continuiamo a ignorare il valore della collettività?

Vandali all'opera a Colle Fiorito dove è stata distrutta una fontanella pubblica. È accaduto in via delle Viole, nella frazione del comune di Guidonia Montecelio. Qui degli ignoti, nei giorni scorsi, per l'ennesima volta, l'hanno volutamente danneggiata creando una situazione di disagio alle.

