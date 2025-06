Degrado in via Guido Rossa C’è la petizione con cento firme | Basta vogliamo le fototrappole

In via Guido Rossa a Comeana, il degrado è diventato insopportabile. Cento firme sono bastate per lanciare un grido di aiuto da parte di cittadini e aziende: servono fototrappole e controlli serrati! Questo episodio non è isolato; rappresenta un trend più ampio di comunità che si uniscono per riprendersi il controllo del proprio territorio. La partecipazione attiva dei cittadini può davvero fare la differenza. E tu, sei pronto a far sentire la tua voce?

Cento firme per dire basta al degrado in via Guido Rossa a Comeana. Le aziende chiedono fototrappole, telecamere e controlli capillari degli ispettori di Alia. Le firme sono state depositate nei giorni scorsi in Comune, a Carmignano. Cittadini ma anche titolari e dipendenti delle aziende di via Guido Rossa hanno sottoscritto una petizione molto dettagliata: "Segnaliamo in particolare la presenza costante di rifiuti sui marciapiedi e nelle aree limitrofe, alcuni dei quali riconducibili presumibilmente allo scarico di materiali da parte di attività produttive, altrettanti dovuti a comportamenti incivili". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Degrado in via Guido Rossa. C’è la petizione con cento firme : "Basta, vogliamo le fototrappole"

