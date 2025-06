Debutta il francobollo dedicato a Enzo Jannacci | com’è e dove trovarlo

Il 3 giugno 2025 segna un giorno speciale per Milano e per i fan di Enzo Jannacci: debutta il francobollo che celebra la sua straordinaria carriera. Un tributo a un artista che ha saputo raccontare la vita con ironia e poesia. Disponibile presso gli uffici postali, questa iniziativa si inserisce nel trend di valorizzazione delle icone della musica italiana. Non perdere l’occasione di collezionarlo e rendere omaggio a un grande della canzone!

Milano, 3 giugno 2025 – Quelli che gli dedicano un francobollo, oh yeah. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso oggi, mercoledì 3 giugno 2025, un francobollo dedicato a Enzo Jannacci, il cantautore milanese scomparso nel 2013. A dare la notizia dell’omaggio è Poste Italiane. Si tratta di una marca ordinaria appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano”, del valore tariffario di 1.30 euro. In tutto vengono messi sul mercato 200.025 esemplari, distribuiti in fogli da 45 esemplari. Com’è il francobollo. Il francobollo è stampato dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Debutta il francobollo dedicato a Enzo Jannacci: com’è e dove trovarlo

