Debiti fuori bilancio a Sarno Sirica FdI | Serve chiarezza subito

Tempo di lettura: 2 minuti A Sarno cresce la preoccupazione per la mancata trasparenza sui debiti fuori bilancio del Comune. Nonostante una richiesta formale avanzata durante l'ultima seduta del consiglio comunale, ad oggi non è arrivata alcuna risposta ufficiale dalla maggioranza circa l'entità e la natura delle pendenze economiche e legali che gravano sull'Ente. A intervenire con forza sulla questione è Enrico Sirica, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia: «Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale ho formalmente richiesto una relazione dettagliata sui debiti fuori bilancio, con l'obiettivo di conoscere il numero delle cause legali pendenti a carico del Comune, il relativo ammontare economico e l'elenco dei debiti derivanti da interventi in somma urgenza, anche alla luce delle osservazioni contenute nella relazione del Revisore dei Conti.