Roberto De Zerbi è al centro dei riflettori: nonostante i rumors che lo accostano all’Inter, il tecnico del Marsiglia chiarisce di non avere contatti con il club nerazzurro. "Sto bene qui", afferma, evidenziando la crescente competitività della Ligue 1. Questo episodio mette in luce un trend interessante: l'attrazione dei talenti italiani all'estero, un fenomeno che sta rivoluzionando il panorama calcistico europeo. Chi sarà il prossimo a lasciare il segno?

Roberto De Zerbi è uno dei principali nomi accostati all’Inter per l’eventuale sostituzione di Simone Inzaghi, vicino all’Al-Hilal. Il tecnico italiano ha escluso di essere in contatto con i nerazzurri. LE DICHIARAZIONI – Roberto De Zerbi ha parlato, a margine del conferimento della cittadinanza onoraria di Foggia, anche dell’interessamento dell’Inter nei suoi riguardi. Il tecnico del Marsiglia ha negato di essere in contatto con la dirigenza nerazzurra nell’ottica di un eventuale approdo a Milano in sostituzione di Simone Inzaghi, sottolineando di essere solo concentrato sul suo percorso in Francia: « Sto bene a Marsiglia, non c’è stata alcuna chiamata di altri club». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Zerbi su interesse Inter: «Sto bene al Marsiglia! Nessun contatto»

