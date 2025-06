De Zerbi per l’Inter? C’è una clausola rescissoria | tempi e cifre – Sky

Roberto De Zerbi potrebbe diventare il nuovo condottiero dell’Inter, con una clausola che rende il suo passaggio più intrigante. In un momento di incertezze, i nerazzurri si trovano a un bivio: continuità o cambiamento? La scelta del prossimo allenatore non è solo una questione di risultati, ma rappresenta un trend più ampio nel calcio moderno, dove l’identità di una squadra può cambiare radicalmente in un battito d'ali. Rimanere aggiornati su queste dinamiche è fondamentale!

Roberto De Zerbi è tra i papabili per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter se l'allenatore piacentino decidesse di lasciare Milano. Il tecnico del Marsiglia ha una clausola. PROFILI SIMILI MA ANCHE DIVERSI – Ore frenetiche in casa nerazzurra, tra poche ore si capirà se Simone Inzaghi sarà ancora l'allenatore dell'Inter o se le due strade si separeranno dopo quattro di operato. Nel primo pomeriggio è atteso un incontro in sede tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e l'allenatore piacentino. Nel caso in cui Inzaghi decidesse di andare, allora la Beneamata si metterebbe subito al lavoro per dare un allenatore ai nerazzurri.

Leggi anche De Zerbi gelido: «Chi tiferò tra PSG e Inter in finale? Nessuno! Ecco cosa farò» - Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, sorprende con una risposta inaspettata sulla finale di Champions League tra PSG e Inter.

De Zerbi: "Sto bene al Marsiglia, nessuna chiamata da altri club"

msn.com scrive: Roberto De Zerbi chiude, momentaneamente, le porte all'Inter. Al termine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Foggia, il tecnico del Marsiglia ha parlato del ...

De Zerbi allontana l'Inter: "Non mi ha chiamato nessuno, sto bene al Marsiglia"

Come scrive sport.sky.it: Indicato tra i possibili nomi per la panchina dell'Inter in caso di addio di Inzaghi, l'attuale allenatore del Marsiglia ha risposto dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria a Foggia: "Non mi ha ...

De Zerbi candidato per l’Inter: il suo annuncio sul futuro

Secondo passioneinter.com: C’è anche il nome di Roberto De Zerbi nell’elenco degli allenatori valutati dall’ Inter in caso di addio di Simone Inzaghi (SEGUI LIVE IL VERTICE TRA INZAGHI E L’INTER ). Le idee del club nerazzurro, ...