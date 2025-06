De Laurentiis-Manna summit mercato a Ischia

Un summit ad Ischia tra Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Manna segna l'inizio di nuove strategie per il mercato azzurro. In un periodo in cui le squadre cercano di rinforzarsi in vista della stagione, questo incontro potrebbe rivelarsi cruciale. Quali saranno le mosse del Napoli? Scopriamo insieme come si stanno preparando per affrontare le sfide future!

Summit tra ADL ed il Ds Manna per le strategie di mercato. Incontro ad Ischia tra il patron azzurro De Laurentiis ed il direttore sportivo.

Leggi anche De Laurentiis-Conte con Chiavelli e Manna: ecco l'incontro sul futuro azzurro - Dopo l'udienza con Papa Leone XIV, il Napoli si prepara a delineare il proprio futuro. Aurelio De Laurentiis incontra Antonio Conte per discutere di strategie e della possibile conferma del tecnico salentino.

