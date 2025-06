De Bruyne i suoi legali lavorano col Napoli ai diritti di immagine e ai piccoli dettagli Corsport

De Bruyne al Napoli? Una trattativa che scuote il mondo del calcio! I legali del campione belga sono già al lavoro per definire i diritti d'immagine e i dettagli contrattuali. Non solo un colpo da maestro, ma un segnale di ambizione in un campionato sempre più competitivo. Il Napoli punta a costruire una squadra da sogno, amplificando il suo brand. Riuscirà a trasformare questa opportunità in trionfo? La stagione è ancora lunga!

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, si sofferma sulla trattativa che al momento è nettamente la più importante non solo del Napoli ma dell’intera Serie A. Il club Di De Laurentiis, con il ds Giovanni Manna in prima fila, sta lavorando all’ingaggio del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne che il 28 giugno compirà 34 anni. In uscita dal Manchester City, che non gli ha voluto rinnovare né allungare il contratto, il belga ha scelto Napoli come propria destinazione futura. Ma ci sono ancora alcune pratiche da sbrigare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, i suoi legali lavorano col Napoli ai diritti di immagine e ai piccoli dettagli (Corsport)

