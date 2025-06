De Bruyne è un calciatore del Napoli non ci sono dubbi Manna cerca anche Soler Di Marzio

Il Napoli colpisce ancora sul mercato: Kevin De Bruyne, un talento che fa sognare! Secondo Gianluca Di Marzio, l'accordo è praticamente definitivo. Il suo arrivo non solo rinforza la squadra, ma segna anche una nuova era per il club partenopeo, sempre più ambizioso. Immagina la combinazione De Bruyne con Osimhen: spettacolo puro! Questo trasferimento dimostra come il Napoli stia puntando a diventare protagonista in Italia e in Europa.

De Bruyne è un calciatore del Napoli, non ci sono dubbi (Di Marzio) Kevin De Bruyne al Napoli è cosa fatta, dice Gianluca Di Marzio a Sky Sport Speciale Calciomercato. Dice Di Marzio: «La trattativa è chiusa, le parti stanno solo revisionando i documenti, i contratti del Napoli sono lunghi, complicati, bisogna rinviarseli ogni volta che ci sono piccoli accorgimenti. Ma la trattativa è chiusa, è in corso la revisione dei documenti, poi ci saranno le visite mediche. Kevin De Bruyne è un calciatore del Napoli, non ci sono dubbi». Di Marzio aggiunge un altro nome: «Carlos Soler, centrocampista del Psg ex Valencia, in prestito al West Ham, ha giocato tanto quest’anno in Premier, è un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti in forza al Napoli, è una mezz’ala offensiva con caratteristiche particolari». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne è un calciatore del Napoli, non ci sono dubbi. Manna cerca anche Soler (Di Marzio)

