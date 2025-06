De Bruyne conferme sulle visite mediche col Napoli | Già decisa la data

Kevin De Bruyne, il genio del centrocampo belga, è a un passo dal Napoli! La data delle visite mediche è fissata e l'emozione dei tifosi azzurri cresce. Questo trasferimento non solo potrebbe rivoluzionare la squadra, ma rappresenta anche un trend di grande investimento in talenti europei da parte dei club italiani. Preparati a vivere una stagione da protagonista: De Bruyne potrebbe essere l'uomo chiave per riportare il Napoli ai vertici!

Il centrocampista belga farà presto le visite mediche con gli azzurri: le ultimissime novità con la data scelta per i controlli di routine Arrivano importantissime novità sul futuro di Kevin De Bruyne e il suo passaggio al Napoli. Il belga sembra sempre più vicino al trasferimento in maglia azzurra, ma le parti non hanno ancora ufficializzato l’accordo. Negli scorsi giorni, le parole del padre del calciatore avevano fatto preoccupare i tifosi partenopei, ma l’ansia sembra essere presto svanita. De Bruyne, decise le visite mediche: ecco quando le svolgerà. Come riferito questa mattina anche dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le visite mediche di Kevin De Bruyne non erano mai state fissate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne, conferme sulle visite mediche col Napoli: “Già decisa la data”

Leggi anche De Bruyne Juve, il belga ha già deciso la sua prossima squadra? Arrivano conferme sulla scelta del centrocampista. Rivelazione - Kevin De Bruyne, dopo l’addio al Manchester City, ha già scelto la sua prossima destinazione. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia, il centrocampista belga avrebbe optato per la Juventus, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi bianconeri.

Segui queste discussioni sui social

New entry of AI-generated #comics and #jokes added to our #website:De #Bruyne's #Next #Destinationcomics.lucentinian.com/6533#Laughs #Jokes #AIComedy #DailyJokes #AIHumor Leggi la discussione

De Bruyne Proves Vital Once More in Man City's Key Victory Against Wolves #Sports #Bruyne #Citys #key #man #Proves #victory #Vital #Wolves com/2xh4t4oh Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

De Bruyne, Fabrizio Romano: visite mediche dopo il Belgio, non erano in programma lunedì

Lo riporta ilnapolista.it: Kevin De Bruyne sarà un nuovo calciatore del Napoli, ma gli azzurri dovranno aspettare prima le partite col Belgio per le visite mediche.

De Bruyne-Napoli, tutto confermato: visite dopo gli impegni con il Belgio, poi la firma

Da forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - De Bruyne-Napoli, tutto confermato: visite dopo gli impegni con il Belgio, poi la firma Nessun intoppo all’orizzonte per l’arrivo di Kevin De Bruyne al ...

De Bruyne-Napoli, Sky conferma “visite mediche subito dopo gli impegni della Nazionale”

Riporta ilnapolista.it: Secondo Luca Marchetti a Sky Sport 24, è tutto deciso tra De Bruyne e il Napoli, si firma dopo gli impegni della Nazionale ...