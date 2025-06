De Bruyne | che colpo per la Serie A! Ecco i suoi trofei | VIDEO

Kevin De Bruyne al Napoli: un colpo da novanta che potrebbe cambiare le sorti della Serie A! Con la sua straordinaria carriera costellata di trofei, il campione belga porterà talento e visione di gioco nel nostro campionato. In un’epoca in cui la Serie A punta a ritrovare il suo fascino internazionale, l’arrivo di De Bruyne rappresenta una speranza concreta per i tifosi. Scopri tutti i suoi successi e preparati a vivere la magia!

Kevin De Bruyne dovrebbe giocare col Napoli la prossima stagione. Un colpo da novanta per la Serie A. Ecco tutti i trofei vinti in carriera. Kevin De Bruyne dovrebbe giocare col Napoli la prossima stagione. Un colpo da novanta per la Serie A. Ecco tutti i trofei vinti in carriera. Video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Bruyne: che colpo per la Serie A! Ecco i suoi trofei | VIDEO

Leggi anche Oppini: “McTominay fuoriclasse? Non lo definirei così. De Bruyne? Un colpo da sogno” - Francesco Oppini, noto tifoso della Juventus, esprime le sue opinioni sui giocatori di calcio in una recente intervista.

Segui queste discussioni sui social

New entry of AI-generated #comics and #jokes added to our #website:De #Bruyne's #Next #Destinationcomics.lucentinian.com/6533#Laughs #Jokes #AIComedy #DailyJokes #AIHumor Leggi la discussione

De Bruyne Proves Vital Once More in Man City's Key Victory Against Wolves #Sports #Bruyne #Citys #key #man #Proves #victory #Vital #Wolves com/2xh4t4oh Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

En3rix: "Il colpo del Milan che cancellerebbe De Bruyne al Napoli. Mi viene da piangere"

Si legge su msn.com: In un post su X lo youtuber e streamer En3rix non ha nascosto la sua gioia per un possibile acquisto del Milan.

Modric, al cor non si comanda | Sulle orme di Kevin De Bruyne: un altro top player in Serie A.

Lo riporta calcioinpillole.com: Né Stati Uniti né Arabia Saudita né rtiorno in patria: Luka Modric come Kevin De Bruyne: un altro top player in Serie A.

GAZZETTA - Napoli-De Bruyne, ogni giorno è buono per annunciare il colpo più fashion dell’estate

Scrive napolimagazine.com: La Gazzetta dello Sport parla dell'imminente arrivo di De Bruyne al Napoli: “È un fuoriclasse. Sta per arrivare, i suoi manager sono stati a Napoli per una serie di rifiniture con Manna, e poi c’è pur ...