De Bruyne al Napoli Fabrizio Romano | visite mediche dopo il Belgio non erano in programma lunedì

Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Kevin De Bruyne, centrocampista di classe mondiale, sta per diventare un azzurro. Arrivando a parametro zero dal Manchester City, il talento belga si allinea a una strategia di mercato che punta su giocatori di grande spessore per rilanciare la squadra. Le visite mediche? Posticipate, ma l'attesa rende tutto ancora più emozionante. Sarà lui il nuovo leader del centrocampo partenopeo?

Kevin De Bruyne sarà presto un nuovo calciatore del Napoli, ma gli azzurri dovranno aspettare prima le partite col Belgio per le visite mediche. Il centrocampista arriverà dal Manchester City a parametro zero. Le visite mediche di De Bruyne dopo il Belgio, non erano in programma lunedì. Scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X: Il Napoli conferma il suo piano d’acquisto di Kevin De Bruyne dopo le partite con il Belgio. Le visite mediche non sarebbero mai state fatte lunedì ieri, ma sono sempre state programmate dopo le vacanze e le partite del Belgio. Per il contratto, lo scambio dei documenti e relativi controlli con l’entourage del calciatore sono in corso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne al Napoli, Fabrizio Romano: visite mediche dopo il Belgio, non erano in programma lunedì

Leggi anche De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

