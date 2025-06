Dazn finale con il botto | quattro milioni di spettatori per l' ultima giornata di Serie A

La finale di Serie A su DAZN ha fatto il pieno, coinvolgendo ben quattro milioni di spettatori! Un incremento di un milione rispetto agli ultimi due anni, che segna un chiaro ritorno alla passione per il calcio italiano. Questo trend riflette non solo la qualità dei match, ma anche un rinnovato interesse del pubblico. La domanda è: cosa ci riserverà la prossima stagione? L'hype è alle stelle!

Rispetto alle ultime due stagioni, il trentottesimo turno ha fatto registrare un milione di telespettatori in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dazn, finale con il botto: quattro milioni di spettatori per l'ultima giornata di Serie A

