Dazn da oggi fino al 10 giugno il nuovo programma sul calciomercato di Fabrizio Romano

Il calciomercato entra nel vivo con 'Dazn Transfer by Fabrizio Romano', un programma imperdibile per tutti gli appassionati. Da oggi fino al 10 giugno, ogni sera alle 20:30, potrai seguire le ultime trattative e i rumors più accattivanti direttamente da una delle fonti più fidate del settore. Non perdere l’occasione di essere sempre aggiornato: il mercato è una giungla e Fabrizio ti guiderà nella sua esplorazione!

Il palinsensto sportivo di Dazn si arricchisce di un nuovo programma sul calciomercato. L’Ansa riporta che da oggi in onda ‘Dazn Transfer by Fabrizio Romano’, un nuovo programma condotto dal una delle voci più autorevoli del giornalismo sul calciomercato, Fabrizio Romano. Questo nuovo format quotidiano andrà in diretta dal 3 al 10 giugno alle 20:30 ora italiana, proprio prima dell’inizio del Mondiale per club 2025, e sarà visibile gratuitamente su Dazn. Romano, oltre 20 milioni di follower tra le sue piattaforme social, arriva su Dazn per condurre uno spazio che unisce informazioni verificate, contesto e dietro le quinte del mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dazn, da oggi fino al 10 giugno, il nuovo programma sul calciomercato di Fabrizio Romano

