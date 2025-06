Dazi | Von der Leyen e Trump concordano nell' accelerare le trattative

Dazi e trattative: un'accelerazione che potrebbe cambiare le sorti del commercio globale. Dopo il colloquio tra von der Leyen e Trump, l’Unione Europea e gli Stati Uniti sembrano pronti a lasciare da parte le tensioni per ripristinare un dialogo costruttivo. È un momento cruciale in cui la cooperazione può dare vita a opportunità economiche senza precedenti. Rimanete sintonizzati per scoprire come questa intesa influenzerà i mercati!

I negoziati tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi procedono a ritmo spedito. Ad assicurarlo e' stata la Commissione europea. "Dopo la telefonata tra la presidente von der Leyen e il presidente Trump entrambe le parti hanno concordato di accelerare il ritmo dei negoziati in corso. Questo sta accadendo", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, nel briefing quotidiano con la stampa. "Riunioni tecniche sono gia' in corso a Washington e posso dirvi che la prima giornata di colloqui, diciamo cosi', mi e' stata descritta come molto costruttiva", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi: Von der Leyen e Trump concordano nell'accelerare le trattative

Dazi USA-UE: von der Leyen strappa una tregua a Trump, ma il traguardo "zero" resta lontano - Dopo una telefonata tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, Bruxelles e Washington hanno concordato una tregua sui dazi, rinviando al 9 luglio la ricerca di un accordo.

