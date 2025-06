Dazi Usa a breve Trump firmerà l’ordine per le tariffe al 50% su acciaio e alluminio

Donald Trump prepara una mossa decisa: raddoppiare i dazi su acciaio e alluminio al 50%. Un passo che non solo colpirà le industrie estere, ma potrebbe anche riaccendere le tensioni commerciali globali, in un momento in cui la ripresa post-pandemia è cruciale. Questo provvedimento invita a riflettere sulle conseguenze per l'economia americana e le dinamiche geopolitiche. Come reagiranno i mercati e i partner commerciali? La risposta promette scintille!

Il presidente americano Donald Trump firmerà “oggi”, 3 giugno, l’ ordine esecutivo che raddoppierà i dazi sulle importazioni negli Stati Uniti di acciaio e alluminio portandoli dal 25% al 50%. Ad annunciarlo è stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa. Quanto alla possibilità che il presidente possa successivamente abbassare le tariffe, la funzionaria ha risposto che Trump intende “mantenere la promessa” fatta nei giorni scorsi in Pennsylvania, nel comizio davanti ai lavoratori della US Steel: il raddoppio dei dazi, ha infatti detto in quell’occasione Trump, mira a proteggere l’industria siderurgica nazionale e i posti di lavoro degli operai, riducendo la dipendenza dalle importazioni estere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi Usa, a breve Trump firmerà l’ordine per le tariffe al 50% su acciaio e alluminio

