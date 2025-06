Dazi ultimatum di Trump Entro domani le offerte

Ultimatum di Trump sui dazi: entro domani, i partner commerciali devono presentare le loro proposte. In un contesto globale di crescente incertezza economica, questo passo potrebbe segnare un cambiamento significativo nei rapporti commerciali internazionali. L’obiettivo? Accelerare le negoziazioni e ottenere vantaggi strategici. Sarà interessante vedere quali concessioni metteranno sul tavolo le nazioni coinvolte. Rimani sintonizzato per scoprire gli sviluppi!

Gli Stati Uniti hanno imposto un ultimatum ai partner commerciali, chiedendo di presentare entro domani le loro migliori offerte per un accordo sui dazi. L’obiettivo di Trump è chiudere rapidamente le trattative avviate ad aprile e ottenere concessioni su tariffe e barriere. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dazi, ultimatum di Trump. Entro domani le offerte

Leggi anche Trump: "Dazi al 50% dal primo giugno all'Ue" | Ultimatum ad Apple: "Imposte +25% se non produce iPhone negli Usa" - Dazi al 50% dall’1 giugno sull’UE e minacce a Apple di imposte del 25% se non produce negli USA. Trump avverte: "Non cerco un accordo con Bruxelles".

